Jak już Was wcześniej informowaliśmy – Zielona Góra bierze udział w tegorocznej edycji “Rowerowej Stolicy Polski”. Oznacza to, że nasze miasto walczy o tytuł najbardziej aktywnej rowerowo miejscowości. I to w skali całego kraju. Zanim jednak liczniki ruszą, czas na trening.

A ten już trwa. Na czym polega? O tym mówi Anna Szatkowska z Urzędu Miasta w Zielonej Górze.

Jest to przygotowanie i zaprawa do czerwcowego kręcenia. Głównie zapoznanie się z aplikacją, jak sie po niej poruszać, jak liczyć kilometry.

Należy jednak pamiętać, że kilometry z treningu nie wliczają się do głównej, czerwcowej rywalizacji.

Zachęcamy wszystkich do kręcenia dla Zielonej Góry. Nie dość, że jest to przyjemność i czysta zabawa, na świeżym powietrzu. To jest alternatywny środek transportu.

Trening potrwa do 21 maja. Sama zaś rywalizacja o tytuł “Rowerowej Stolicy Polski” i kręcenia dla niej kilometrów ruszy 1 czerwca.