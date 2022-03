Rozpoczął się drugi etap konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego w Zielonej Górze. Magistrat chce ponownie poznać opinie mieszkańców naszego miasta na temat poprzednich edycji tego przedsięwzięcia.

Drugi etap to tak naprawdę nic innego jak kontynuacja pierwszej ankiety. Mieszkańcy także teraz mogą powiedzieć co się im podoba, a co nie. Urząd Miasta czeka również na sugestie, co się powinno zmienić w budżecie obywatelskim. Mówi Piotr Dubicki, pełnomocnik prezydenta miasta ds. konsultacji społecznych.

Tutaj w drugim etapie pytamy o podobne rzeczy. Mieszkańcy wysunęli kilka nowych pomysłów i podpowiedzi. Jak budżet polepszyć. Dlatego ponownie pytamy o wszystkie etapy i jeśli zajdzie potrzeba to zmienimy regulamin oraz uchwały rady miasta.

Przypomnijmy, że pierwszy etap zakończył się nieco ponad tydzień temu. Udział w nim wzięło kilkadziesiąt osób.

Z pierwszej ankiety na pewno może cieszyć fakt, że zdecydowana większość mieszkańców pozytywnie odebrała naszą nową platformę internetową oraz całość budżetu przeniesioną do internetu. Kilkadziesiąt procent opowiedziało się, że jest to pozytywny element.

Ankietę w ramach drugiego etapu można wypełniać do 20 marca.