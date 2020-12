Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz parafialne zespoły tej organizacji rozpoczęły akcję świąteczną. Rozsyłają do instytucji i firm papierowe torby, do których można włożyć dary dla potrzebujących. Może to być np. żywność o długim terminie ważności i artykuły higieniczne.

W akcji „Torba Charytatywna” mogą wziąć udział również osoby prywatne. Wystarczy, że zgłoszą się do swojej parafii lub siedziby Caritas przy ulicy Bema.

Są to takie specjalne torby wydrukowane na ten cel, do których nasi darczyńcy wkładają różnego rodzaju produkty. Później przynoszą je albo do nas, do naszego biura w Zielonej Górze, albo do magazynu w Gorzowie, albo też zostawiają w swoich parafiach dla podopiecznych Parafialnych Zespołów Caritas.

W tym roku dary zebrane w trakcie akcji trafią głównie do seniorów. Paczki można przekazywać do 17 grudnia.