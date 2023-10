Czy Lewica będzie czarnym koniem tegorocznych wyborów do Sejmu i Senatu? Według Tomasza Nesterowicza, radnego miejskiego i kandydata do parlamentu z ramienia Nowej Lewicy, jest to możliwe. Nesterowicz wierzy wręcz, że Lewica zgarnie w najbliższych wyborach dwa mandaty tylko w naszym regionie.

Czyim kosztem?

Gość poniedziałkowej „Rozmowy na 96FM” zauważa u wyborców narastające zmęczenie partią rządzącą.

