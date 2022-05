Rusza kolejny, szósty już, przetarg na prowadzenie przychodni w zielonogórskiej Ochli. I co ciekawe – pomimo wciąż obniżanych wymogów oraz ceny najmu, chętnego na prowadzenie placówki nadal nie ma.

Koszt wywoławczy wynajęcia obiektu to około 1200 złotych miesięcznie. Jak podkreśla Paweł Wysocki z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – warunki przetargu także i tym razem zostały zmieniony.

Wraz z liczbą pacjentów warunki najmu będą się zmieniały. Przypomnijmy też, że przychodnia w Ochli została oddana do użytku w 2020 roku. Koszt budowy oraz wyposażenia obiektu to ponad 2 miliony złotych. Oferty przetargowe można składać do 13 maja 2022 roku.