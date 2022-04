Turniej gier fabularnych, konkurs na najlepszą kartę postaci i pokaz kostiumów bohaterów z komiksów – już w najbliższy weekend odbędzie się XVIII RPG Day.

Konwent skierowany jest przede wszystkim do osób interesujących się fantastyką i entuzjastów gier fabularnych. Jednak jak mówi Paweł Ofiarski koordynator RPG Day, w wydarzeniu mogą również wziąć udział wszystkie osoby, które ze światem gier fabularnych chcą się bliżej zapoznać.

Zapraszamy każdego kto chciałby zobaczyć, jak wyglądają właśnie takie sesje. Żeby rodzice zobaczyli, co ich dzieci robią, bo, nie oszukujmy się, w niektórych momentach takie gry miały zły PR, ale w tym momencie dzięki popkulturze trochę wychodzimy z tego, ale są wciąż osoby, które nie są świadome, jak to wygląda. Jest to idealna okazja do tego, aby zobaczyły, jak to działa i że to naprawdę jest forma bardzo rozwijająca – o wiele bardziej czasami niż czytanie książki, ze względu na to, że w książce mamy tekst, który ktoś już napisał, a tutaj sami rozwijamy własną wyobraźnię.