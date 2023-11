W sobotę, 2 grudnia, w hali CRS KGHM Chrobry Głogów zmierzy się z Industrią Kielce. Mecz Orlen Superligi z powodu niedostępności hali w Głogowie odbędzie się w Zielonej Górze. Jego początek wyznaczono na godzinę 20:00.

O tym spotkaniu rozmawialiśmy w programie „Szatnia Akademików”. Jednym z gości był Jędrzej Zieniewicz. Byłego gracza AZS-u UZ, a obecnie zawodnika Chrobrego pytaliśmy o to, jak przyjął informację o tym, że mecz przeciwko utytułowanej kieleckiej ekipie zostanie rozegrany w Zielonej Górze.

Z niedowierzaniem, naprawdę! Gdyby ktoś mnie kiedyś zapytał czy to się wydarzy, to bym powiedział, że się nie wydarzy. Ja jestem jako “lokals” z takiej sytuacji zadowolony. Będzie wielkie widowisko, mam nadzieję.

Za organizację tego mecz będzie odpowiadać m.in. AZS UZ i MOSiR. Dyrektora biura klubu, Marka Lemańskiego pytaliśmy o przygotowania do tego meczu.

Zadzwoniła do nas pani prezes z pytaniem, czy byłaby taka możliwość, aby ten mecz odbył się w Zielonej Górze. Ja się od razu skontaktowałem z dyrektorem Jagiełowiczem. On od razu zapalił się do tego pomysłu. Wyzwanie tym większe, że dzień wcześniej jest ogromny koncert w hali. Nie po raz pierwszy MOSiR da radę, jestem o tym przekonany. Pani prezes Chrobrego jest pod ogromnym wrażeniem naszej hali.