Najpierw prawie dwa miesiące treningów, a następnie kręcenie kilometrów do rankingu. Andrzej Huszcza i Zbigniew Spruch wsiadają na rowery i zachęcają, by wspólnie powalczyć o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.

Były wicemistrz świata w kolarstwie przekonuje, że zielonogórzanie mają gdzie i na czym kręcić kółka.

Mamy pełno rowerów w Zielonej Górze, są do wypożyczenia, są stacje, ścieżki, które cały czas się rozbudowują. Mamy gdzie jeździć. Wszystkich zachęcamy, bo to przyjemność dla zdrowia, można też trochę pozwiedzać okolice Zielonej Góry. Mam nadzieję, że ta akcja będzie motywować, by jak najwięcej pojeździć i jak najwięcej kilometrów zrobić do Zielonej Góry.