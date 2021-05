Na terenie Parku Naukowo – Technologicznego w Nowym Kisielinie powstała nowa aleja. A dokładniej “Rektorska Aleja Dębowa”. Zasadzone tam kilka tygodni temu drzewka nie są jednak zwykłymi dębami. Dziś oficjalnie nadano im imiona dotychczasowych rektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Drzewka są cztery, bo tylu też do tej pory było rektorów zielonogórskiej uczelni. Michał, Czesław, Tadeusz i Wojciech to dęby szypułkowe. Dziś każdy z nich ma wysokość około czterech metrów. Rektorzy UZ wierzą jednak, że noszące ich imiona drzewka rozrosną się tak, jak rozwinął się przez dwadzieścia lat Uniwersytet Zielonogórski.

Te 20 lat to był na pewno niespotykany i niesłychany rozwój uczelni. I myślę, że zarówno Zielonogórzanie, jak i Lubuszanie mogą być dumni. Z takiej dużej uczelni. Bo jesteśmy przecież największą uczelnią w regionie. Ze rozwija się i daje praktycznie kompletną ofertę kształcenia. Wszyscy, którzy chcą studiować w Zielonej Górze, znajdą na pewno tutaj coś dla siebie.

Uroczystość w Nowym Kisielinie nie przez przypadek odbyła się właśnie dziś. Odsłonięcie pamiątkowych tabliczek w “Rektorskiej Alei Dębowej” było wstępem do obchodów jubileuszu 20-lecia istnienia UZ. Potrwają one do końca roku.

Na jesień została przeniesiona wystawa plenerowa, która miała funkcjonować teraz w czerwcu na deptaku. Dotyczy ona właśnie 20-lecia. Wystawy w bibliotece, w galeriach uniwersyteckich. Imprezy sportowe, mecze – one się bez studentów odbyć nie mogą, więc siłą rzeczy zostały przeniesione. Quiz wiedzy o Uniwersytecie Zielonogórskim, wybór sportowca 20-lecia UZ. Te wszystkie rzeczy odbędą się jesienią.

Już za tydzień, 7 czerwca, odbędzie się natomiast uroczysta sesja Uniwersytetu Zielonogórskiego. Data wyjątkowa, bo właśnie tego dnia przyjęta została ustawa o powstaniu zielonogórskiej uczelni.