Wieża Braniborska otwarta dla turystów? Zabytkowy obiekt, za sprawą grupy miłośników miasta i jego historii ubiega się 1 mln zł na rewitalizację. Wiele zależy od samych zielonogórzan.

Wieża Braniborska powstała 163 lata temu. To stamtąd obserwowano niebo, oprócz tego obiekt był też restauracją zarówno przed, jak i po wojnie. Od lat jednak jest niedostępny dla mieszkańców. Mówił o nim w poranku Radia Index Tomasz Czyżniewski, regionalista i dziennikarz Łącznika Zielonogórskiego, inicjator zgłoszenia obiektu do konkursu Fundacji Most The Most.

Do niedawna tam funkcjonował Instytut Astronomii, ale astronomowie już teraz inaczej obserwują niebo. To jest obiekt z pomieszczeniami na kilkanaście osób. Tyle też może patrzeć na panoramę miasta na tarasie dookoła.

Organizacja przeznaczy po milionie złotych na jeden zabytek w każdym województwie. Pomysłodawca chce, aby na Wieży Braniborskiej można było podziwiać nie tylko współczesny widok miasta, ale też ten utrwalony na zdjęciach i pocztówkach sprzed lat.

Można wejść na górę, zobaczyć, jak wygląda okolica, a na dole zobaczyć, jak ta okolica wyglądała sto lat temu i zobaczyć, jak to miasto wyglądało sto lat temu. Na szczęście wydano sporo pocztówek tego miejsca i panoramy zrobionej z wieży.

Głosowanie trwa do poniedziałku, 10 kwietnia. Link do głosowania znajdziecie TUTAJ. Rewitalizacja zakłada nie tylko rewitalizację Wieży Braniborskiej, ale też parku wokół niej.