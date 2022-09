Czujność, pokora, spokój – takie nastroje dominują w Stelmecie Falubazie przed rewanżem z Abramczyk Polonią. Mecz w Bydgoszczy już dziś. Zielonogórzanie będą bronić przewagi z pierwszego meczu. Przypomnijmy, w miniony piątek Stelmet Falubaz wygrał 55:35.

Przewaga ogromna, ale zielonogórzanie nie czują się jeszcze finalistami eWinner 1 ligi. Mówi Tomasz Szymankiewicz, menedżer Stelmetu Falubazu.

Trzeba podejść do meczu z pełnym skupieniem. Tu nie będzie jakiegoś luzu. To będą kolejne zawody, które chcemy odjechać dobrze i ucieszyć sponsorów, właścicieli i kibiców.

Żużlowcy nastawiają się na trudną przeprawę. Mówi jeden z nich Krzysztof Buczkowski.

Trzeba być czujnym. To jest zgoła inny tor. W maju pojechaliśmy słabe zawody, a i tak zdobyliśmy 41 punktów. Teraz jesteśmy mocniejsi, rozkręcamy się w dobrą stronę i teraz tylko to potwierdzić. Po to jeździmy. Wszyscy wiemy, jaki jest cel.