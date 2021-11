Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza na kolejną wystawę. Tym razem ekspozycja wyjątkowo delikatna i krucha. Podziwiać będzie można bowiem “Szkło Huty Niemen”. I to już od środy 17 listopada.

Jak nie trudno się domyślić – do łatwych zadań nie należało już samo przewiezienie szklanych eksponatów. Logistycznie wzięli to na siebie kolekcjonerzy. Mówi Longin Dzieżyc, zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Bardzo dbają o to, bo to dla nich cenne rzeczy. Nie tylko od strony finansowej, ale też i duchowej. Każdy obiekt to historia. Trafiały do nich z różnych części Europy. Mają około 100 lat co dodatkowo wzbogaca ich wartość artystyczną.