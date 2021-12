W ostatniej w tym roku Szatni Akademików zajrzeliśmy do siatkarzy. Przypomnijmy, AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego w ubiegłym sezonie spadł do III ligi. W obecnym sezonie, w rozgrywkach wojewódzkich radzi sobie jednak bardzo dobrze.

Zielonogórzanie wygrali pięć spotkań, przegrali jedno. Największe problemy? Braki kadrowe, o których mówił w Radiu Index Wiktor Zasowski, grający trener cały czas rozglądający się za potencjalnymi wzmocnieniami.

A na razie sposób na AZS znalazł tylko mający ambicje sięgające awansu Volley Gubin. Akademicy pozostają na czele tabeli. Trenera pytamy czy takie wyniki, w świetle chociażby problemów kadrowych są dla niego zaskoczeniem?

Patrząc przez pryzmat naszej ekipy, to jest to wynik nad stan. Gra może być jednak jeszcze lepsza. To też wynika z mniejszej regularności treningowej. My tu się spotykamy najczęściej 2-3 razy w tygodniu i raz, gdy gramy ligę amatorską. Chcemy podnieść jakość naszych treningów. Tu jest największy deficyt.