Pierwszoligowy sezon rozpoczynają już w najbliższy weekend futsaliści I-ligowego Eko-polu AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z jakimi szansami i nadziejami przystępują do sezonu akademicy?

Między innymi o tym rozmawialiśmy w programie “Szatnia Akademików” z trenerem AZS-u Maciejem Góreckim, który wraca na ławkę trenerską po dwóch latach. Co zadecydowało o powrocie?

Na pewno sam projekt, po rozmowie z dyrektorem klubu, to, co mi przekazał, jakie plany są w klubie, możliwości. Dlatego wszedłem w ten projekt. Poza tym mój indywidualny rozwój. Też chciałem, by chłopcy rozwijali się piłkarsko. Futsal mocno rozwija umiejętności gry na trawie.