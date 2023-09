Centrum Zdrowia Matki i Dziecka posiada nowy system kolejkowy. Za instalację i uruchomienie systemu odpowiada zielonogórska firma ADB.

System kolejkowy ma ułatwić zarówno poruszanie się po lecznicy pacjentom, jak również usprawnić ich obsługę personelowi.

W holu budynku jest automat, z którego należy pobrać bilet z numerkiem. Ten następnie zostanie wyczytany, a także wyświetli się na monitorach.

Funkcjonowanie systemu kolejkowego zaprezentowała Ada Hincyngier, kierownik Izby Pediatrycznej.

Małgorzata Ott, prezes generalny ADB uważa, że firma współpracę ze szpitalem traktuje jako wkład w życie lokalnej społeczności.

To, że zostaliśmy poproszeni o wsparcie, to naturalnie byliśmy na tak. Jesteśmy po to, żeby wspierać takie inicjatywy. Ja również tu kilka miesięcy temu trafiłam wraz z córką i dostałam fantastyczną opiekę.

Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego przekazał, że docelowo systemy kolejkowe mają się znaleźć w całej lecznicy.

To, co się tutaj wydarzyło, jakby zaszczepiło pomysłem usprawnienia obsługi kolejek we wszystkich poradniach. Wystąpiliśmy do samorządu województwa lubuskiego o wsparcie finansowe. Uzyskaliśmy 600 tys. zł.