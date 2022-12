Czy święta oraz Sylwester mogą być wege? A jeśli tak, to jakie to będą smaki? Odpowiedzi na te dwa pytania i nie tylko będzie można znaleźć już we wtorek 20 grudnia w filii nr 4 biblioteki Norwida.

Spotkanie na Podgórnej rozpocznie się o godzinie 16 i będzie to nie tylko dyskusja o stylu wege, ale i szansa spróbowania tej kuchni. Mówi Kornelia Waloch z filii nr 4 biblioteki Norwida.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zarówno już praktykujących kuchnię wegę, jak i dopiero chcących ją poznać. Oprócz dyskusji i wymiany przepisów, będzie także degustacja.

Dodajmy, że spotkanie jest otwarte. Nie obowiązują zatem żadne zapisy oraz granice wiekowe.