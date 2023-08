Projektowanie i drukowanie 3D i programowanie – to coś, co kręci Twoje dziecko? Chciałbyś żeby podszkoliło się z tego zakresu? Być może już niebawem będzie na to szansa. Działacze KN Inżynierii Kosmicznej UZ postanowili podzielić się swoją wiedzą i po raz kolejny zorganizować warsztaty, na których to nauczą dzieci i młodzież jak projektować i programować.

Czego konkretnie można nauczyć się na zajęciach? Mówi Patryk Krzesiński, jeden z prowadzących warsztaty.

Warsztaty miały już dwie edycje. Teraz studenci pracują nad przygotowaniem trzeciej. Dodajmy, że warsztaty odbywały się w ramach projektów solidarnościowych.