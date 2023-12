Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, ale lubuscy strażacy przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, także tych związanych ze świątecznymi dekoracjami.

Mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy lubuskich strażaków uczula, by na zewnątrz montować lampki tylko do tego przeznaczone.

Ozdabiamy balkony, okna, ale często dochodzi do spięcia, a w konsekwencji do pożaru. Często chcąc zaoszczędzić, kupujemy lampki choinkowe, a lampki na zewnątrz powinny być inne niż te, które wykorzystujemy w domu.

To nieco większy wydatek, ale zapewnia nam bezpieczeństwo.

Wielokrotnie mieliśmy do czynienia z pożarem, związanym z zaiskrzeniem poprzez wykorzystanie sprzętu do tego nieprzeznaczonego. Zwracajmy uwagę, co kupujemy, róbmy to w sprawdzonych sklepach i czytajmy instrukcję.