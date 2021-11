Olimpijczycy, medaliści mistrzostw świata, Europy, a także krajowych zmagań i absolwenci uczelni – to nominowani w ramach plebiscytu „Sportowiec 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego”.

W Radiu Index od poniedziałku do piątku przybliżamy sylwetki nominowanych. Nr 1 w plebiscycie ma Zofia Berlikowska, która przez 18 lat zajmowała się skokami na trampolinie.

Trzeba bardzo dobrze panować na swoim ciałem, nerwami. Nie oszukujmy się, jest to monotonne i po jakimś czasie może zacząć się nudzić. Jeżeli jednak ma się do tego prawdziwą pasję, to oczywiście będzie to ciekawa dyscyplina. Trzeba panować na stresem i trzymać nerwy na wodzy, bo jesteśmy kilka metrów nad ziemią i wykonujemy jakieś ewolucje.