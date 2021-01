Polska unijnym liderem w podwyżkach za śmieci. W ciągu dwóch lat ceny za odpady wzrosły o ponad 100 procent. Czy czekają nas kolejne podwyżki w Zielonej Górze? O to pytaliśmy w Radiu Index Krzysztofa Sikorę.

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej zapowiada, że w tym roku mieszkańcy za śmieci nie zapłacą więcej niż dotychczas.

Wciąż jednak tzw. „śmieciowe deklaracje” nie pokrywają się z rzeczywistą liczbą mieszkańców w gospodarstwach domowych.

Jeśli sami będziemy siebie oszukiwać, żeby zapłacić 25 zł mniej, to nie oczekujemy, że wszyscy zrobią za nast wszystko. Jest bardzo duża liczba uczciwych mieszkańców i chwała im za to, ale niestety jest też grupa, która zamiast pięciu osób zgłasza jedną. Na końcu to właśnie przez takie osoby pergole są pełne.