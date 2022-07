Do połowy lipca miały działać słupki na zielonogórskim deptaku. Miały, bo nadal nie działają. Jak się okazuje – mieszkańcy muszą jeszcze trochę poczekać na ich uruchomienie. Obecnie trwają testy.

Jeden ze słuchaczy zapytał jednak o słupki Dariusza Lesickiego. Wiceprezydent miasta Zielona Góra był gościem środowej audycji „Prezydent na 96 FM”.

Cały czas testujemy te słupki tak, aby zweryfikować to i to pod względem przede wszystkim służb ratowniczych, bo to jest jakby dla nas też element najważniejszy. W chwili obecnej jesteśmy, myślę, że na ukończeniu tych testów i będziemy to wprowadzać i porządkować tak naprawdę ruch drogowy w części miasta, gdzie tego ruchu drogowego powinno być jak najmniej.