Osiedle na Czarkowie to jedno z tych miejsc, które w iście błyskawicznym tempie się rozrasta. Na budowę domu w tej części Zielonej Góry decyduje się wielu zielonogórzan, a Łężyca już stała się prawdziwą sypialnią mieszkańców naszego miasta.

Problemem jest jednak droga do centrum, która bardzo szybko się korkuje, Nasz słuchacz, pan Grzegorz, pytał w ostatniej audycji “Prezydent na 96 FM”, czy miasto ma jakiś pomysł, by zmniejszyć korki. Wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk zwracał uwagę, że miasto w ciągu dwóch lat szykuje się do montażu sygnalizacji świetlnej na rondach przy Batorego i Sulechowskiej. – To usprawni ruch tak, jak przy rondzie PCK – uważa wiceprezydent Zielonej Góry.

Aby rondo przy Batorego i Sulechowskiej zostało przebudowane tak, jak rondo przy PCK. Przepustowość zmniejszy się dwukrotnie. Każdy, kto patrzy na te korki widzi, że przy PCK ich praktycznie nie ma.

W dalszej perspektywie miasto planuje wybudowanie estakad. – Najpierw jednak w Zielonej Górze musi być dokończona budowa wiaduktu, na która miasto pozyskało środki centralne. – dodał Kaliszuk

Po tym jak wybudujemy wiadukty, a to się skończy w 2026 roku, będziemy mieli projekty budów estakad wzdłuż Trasy Północnej i przy rondzie Rady Europy. W 2027 roku będziemy mogli uzyskać dofinansowanie. Sytuacja jest prosta, skończymy jedną inwestycję, będziemy mogli składać wniosek o drugą.

