To długo wyczekiwany remont! Mowa o drodze powiatowej w gminie Świdnica, dokładnie 670-metrowym odcinku między Radomią, a Orzewem.

Droga zostanie poszerzona i będzie miała nawierzchnię bitumiczną, ze zjazdami do lasów, co ważne przede wszystkim z punktu widzenia Lasów Państwowych, bo to stamtąd pochodzi większość środków na inwestycję. Mówi Wojciech Grochala, dyrektor generalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Zdarzeń pożarowych mamy bardzo dużo, średnio ok. 400 rocznie. Mamy monitoring, mamy swoje pojazdy, ale współpracujemy też ze strażakami i dla nas bardzo ważne jest, żeby te duże wozy bojowe mogły szybko dotrzeć do pożarów. Chcemy, żeby każda droga, szczególnie te powiatowe, były w jak najwyższym standardzie, żeby skracały ten czas dojazdu.

Skorzystają jednak też mieszkańcy, bo teraz w tym miejscu będzie bezpieczniej. Mówi Izabela Mazurkiewicz-Kąkol, wójt gminy Świdnica.

Doczekaliśmy się po 20 latach kolejnego etapu realizacji budowy tej drogi. Będzie to bezpieczne miejsce dla mieszkańców, rowerzystów, jak i zmotoryzowanych. Parametry techniczne będą odpowiadać najwyższym standardom.

Kierowcy muszą się teraz liczyć z utrudnieniami. Lada chwila ruch będzie odbywał się wahadłowo. Prace zakończą się w grudniu. Całość inwestycji to 2 mln 800 tys. zł. Ponad 2 miliony wyłożą Lasy Państwowe, zaś pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Świdnica i powiatu zielonogórskiego.