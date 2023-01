Będzie bardziej zielono i kolorowo przy pomniku Bachusa na zielonogórskim deptaku. Wszystko za sprawą siedmiu wiśni ozdobnych, które w piątek zasadzili tam pracownicy ZGK w asyście prezydenta oraz kilku radnych miejskich.

Cel jest prosty – ma być przyjemniej i ładniej. Mówi Krzysztof Sikora, prezes zielonogórskiego ZGK.

Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i radnych, którzy mówią, że za mało u nas zieleni. Nadajemy nowy koloryt deptaki. Będzie to nowa sceneria. Każdy kawałek zieleni kosztem betonu jest dla nas cenny. Poza tym będzie to spora korzyść dla środowiska.

Nowe nasadzenia to zmiany klimatyczne. Będzie można usiąść w cieniu drzew, temperatura w tym miejsc będzie niższa, a wilgotność powietrza wyższa. Co znacząco wpłynie na komfort wypoczynku. Pojawia się jednak pytanie czy centrum miasta to dobre miejsce na takie nasadzenia? Według Agnieszki Kochańskiej, miejskiej ogrodnik, wiśnie ozdobne bez problemu poradzą sobie na deptaku.

Dadzą sobie radę i są dedykowane właśnie do takich miejsc. Tolerują trudne warunki i mogą tutaj spokojnie rosnąć.

Nowe nasadzenia wokół Bachus to dopiero początek. Agnieszka Kochańska zapowiada, że w ramach zazieleniania miasta także w innych częściach Zielonej Góry pojawią się nowe krzewy oraz drzewa.