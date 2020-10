Biblioteka „Norwid” zaprasza miłośników Melpomeny na teatralne spotkania. Pierwsze z nich odbędzie się już w najbliższą środę, 7 października o godzinie 18:00. W ramach postscriptum 6. KOZZI Film Festiwal zielonogórzanie będą mieli okazję spędzić „Wieczór z Andrzejem Sewerynem”. Pokazany będzie spektakl “Wokół Szekspira” w wykonaniu tego wybitnego aktora teatralnego i filmowego.

Ten monodram się zmienia. Teraz jest to pewien dialog z publicznością. Wcześniej widziałem ten spektakl, który w pierwszej wersji był tylko popisem warsztatu aktorskiego w kontekście wybranych scen z utworów W. Szekspira. Teraz jest to dyskusja z publicznością. Kiedyś to był „Szekspir forever!” a teraz „Wokół Szekspira”, bo doszły rozmowy o Szekspirze, albo o życiu w kontekście „Makbeta” czy „Króla Leara”.