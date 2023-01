Bardzo dużych emocji dostarczyła dyskusja radnych podczas wtorkowej sesji w sprawie apelu. Jego podjęcia w sprawie działań policji zabezpieczającej wizytę posła Jarosława Kaczyńskiego domagała się zielonogórska Platforma Obywatelska.

To punkt jeszcze z ubiegłorocznej, grudniowej sesji. Dziś radni mieli dyskutować o apelu na samym początku obrad. Punkt został przeniesiony na sam koniec, tuż po zakończeniu obrad formalnie, dzisiejszej sesji.

Podczas dyskusji padło wiele ostrych słów. Ostatecznie w głosowaniu brało udział tylko 10 radnych, wobec czego apel nie mógł zostać przyjęty, gdyż brakowało quorum czyli wymaganej liczby połowy radnych.

Z obrad wyszła większość radnych “Zielonej Razem” i Prawa i Sprawiedliwości. – To oburzające zachowanie – mówił Marcin Pabierowski, szef zielonogórskiej PO w Radzie Miasta.

Jedynym radnym “Zielonej Razem”, który zagłosował za przyjęciem apelu był Filip Czeszyk. Jakie były jego motywacje?

On zagrożony jest z jednego powodu: szerzy nienawiść i wyśmiewa osoby, które cierpią na dysforię płciową. To będzie prawdopodobnie oś kampanii PiS. Jestem wobec tego bardzo krytyczny i jest to uważam powód, dla którego osoby nie zgadzające się z tym, co on mówi, przychodzą i protestują.