Sesja Budżetowa Rady Miasta odbędzie się już w najbliższy wtorek. Jaki będzie miała przebieg i jak długo może potrwać?

W przeszłości sesje budżetowe mogły nie tylko rozpalać emocje wśród radnych, ale także trwać rekordowo długo. W tym roku jednak miejscy radni nie muszą bić rekordów jeśli chodzi o długość obrad. Takiego zdania jest radny Platformy Obywatelskiej Adam Urbaniak, który pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta w latach 2016-2018. Skąd ten podgląd?

Urbaniaka zapytaliśmy również o to, co się zmieniło w pracy radnych na przestrzeni lat. Nasz rozmówca twierdzi, że dziś radni stali się bardziej leniwi.

Albo pandemia, albo lenistwo sprawiło, że tej pracy komisji nie ma. W porównaniu do lat poprzednich aktywność prac komisji spadła o 80 procent. To jest 20 procent tego, co się robiło. Powodem jest nawyk przedstawienia projektów uchwał po przestawieniu porządku obrad.