Cyfrowo bezpiecznie – pod taką nazwą rusza właśnie projekt, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. Program jest realizowany w zielonogórskich przedszkolach, szkołach oraz szkołach rodzenia. Cel jest prosty – młodsi użytkownicy Internetu powinni mieć świadomość z czym się wiąże cyfrowe bezpieczeństwo i jak się ustrzec przed tym, co do bezpiecznych stron sieci nie należy.

O szczegółach mówi Paulina Bogucka, jedna z koordynatorek projektu.

Prowadzimy zajęcia warsztatowe. Jest to praca w grupach. Pokazujemy też filmiki instruktażowe.

Cyfrowo bezpieczni to projekt, który był już wcześniej realizowany w Polsce. Teraz przyszła pora na Zieloną Górę – dodaje Aleksandra Majsnerowska, kolejna z koordynatorek projektu.

Jeśli mówi o cyberbezpieczeństwie, to mówimy o bezpieczeństwie naszych danych i wizerunku. Ale także o bezpieczeństwie psychicznym, o treściach przekazywanych naszym dzieciom. Jako rodzice musimy wiedzieć, co jest w porządku i nasze dzieci też to muszą wiedzieć.

Żeby wziąć udział w projekcie, wystarczy zgłosić się do Stowarzyszenia Konkret, bo to ono we wsparciu psychologa jest odpowiedzialne za realizację programu w naszym mieście.