Ważna informacja dla rodziców przyszłych przedszkolaków. W poniedziałek, 13 marca rozpoczął się nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na nowy rok szkolny 2023/24.

Rodzice na złożenie wniosków – drogą elektroniczną lub osobiście – mają czas do końca marca. We wniosku można wskazać maksymalnie trzy placówki, od najbardziej do najmniej preferowanej. Link do rekrutacji znajdziecie TUTAJ.