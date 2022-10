Konkurs Biznes Wrażliwy Społecznie, edycja 2022 skierowany jest do lubuskich firm, które podejmują działania na rzecz społeczności lokalnej, wspierają, mają otwarte serca i np. współpracują z fundacjami, stowarzyszeniami czy spółdzielniami socjalnymi.

W tym roku nie tylko firma może zgłosić dobre praktyki, ale też osoby fizyczne, pracownicy, czy organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne. Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum.

O konkursie mówi Magdalena Tokarska, prezeska Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

W tym roku mamy szóstą edycję konkursu, który polega na tym, żeby znaleźć firmy, które chcą nie tylko zarabiać, ale wiedzą o tym, że tam gdzie są, to tworzą lokalne społeczności i dbają o swoich pracowników. O to w tym chodzi. Formularze zbieramy do końca października.

Jeśli znasz firmę, która ma w swoim DNA wrażliwość – zgłoś ich dobre praktyki do konkursu. Formularz dostępny na stronie www.bws.fundacjacp.org

Kiedy biznes jest wrażliwy społecznie? Magdalena Tokarska podaje przykłady.

Często jest tak, że firmy same nas pytają, jak mają ocenić czy są wrażliwe i czy mają praktyki, którymi mogłyby się pochwalić? Przedsiębiorstwa społeczne, takie jak spółdzielnie socjalne czy organizacje pozarządowe często poszukują biznesu do współpracy. My chcemy pokazać w konkursie właśnie firmy oparte na takiej współpracy. Mogą to być zwyczajne inwestycje, jak np. wspólne postawienie w parku ławki.

O swoich doświadczeniach opowiada Ida Trupuć z Sela Sp. z o.o., która to jest Laureatem I edycji konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie.

To jest konkurs dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. My nie byliśmy pewni czy nasze praktyki będą wystarczające. Okazało się, że tak. Doceniono nas po raz pierwszy w 2017 roku. Kolejny rok też pokazał inną, unikatową współpracę. Liczy się pomysłowość, to nie muszą być działania bardzo kosztochłonne.

Więcej o konkursie TUTAJ.

Materiał przygotował: Marcin Olechnowski