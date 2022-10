Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się o tym, że choruje na białaczkę. Te przerażające dane zmuszają do refleksji, ale i działania. Już po raz siódmy Stowarzyszenie Rafała Jaszczyńskiego organizuje w zielonogórskich szkołach ponadpodstawowych akcję „Maturzyści chorym na białaczkę”.

– Zachęcamy młodzież, by się rejestrowała i zostawała potencjalnym dawcą szpiku kostnego – mówi organizator akcji Rafał Jaszczyński.

Wraz z fundacją DKMS organizujemy rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego. Pełnoletni licealiści i maturzyści mogą się zarejestrować. To jedna z większych akcji w Polsce. W każdej szkole jest koordynator, uczniowie będą mieli prowadzone prelekcje na temat szpiku kostnego.

Jaszczyński dodaje, że wciąż bardzo trudno znaleźć zgodnego dawce w rodzinie, stąd ważne są tego typu inicjatywy.

Tylko w 25 procentach daje się znaleźć swojego bliźniaka genetycznego. W 75 procentach jest to dawca obcy., Nie można mieć żadnych chorób krwi. Musi być to osoba, która ukończyła 18 lat, ale nie przekracza 55 lat, nie może być to osoba otyła