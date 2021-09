W najbliższy weekend w Zielonej Górze odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Tańca MOVE Zielona Góra. To pozycja obowiązkowa dla miłośników teatru tańca.

Festiwal organizowany jest od 2010 roku. W tym roku myśl przewodnia, to „generations”, czyli pokolenia. W założeniu organizatorów Zielona Góra ma być swoim pomostem do tego, by swoje umiejętności prezentowały osoby z doświadczeniem, jak i początkujący artyści. Mówi dr Marek Zadłużny, organizator festiwalu.

Ten podtytuł “move” wskazuje na szersze ujmowanie tego tańca jako ruchu w ogóle. To będzie wydarzenie traktujące o szerszej perspektywie, jeśli chodzi o taniec.

Festiwal rozpocznie się w ten piątek o 17:00 od prezentacji filmów tanecznych.

Wszystko będzie się działo w Domu Harcerza przy ul. Wyszyńskiego. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują rezerwacje miejsc. Wystarczy zadzwonić na sekretariat i się zapisać. Od 18:00 zapraszamy na scenę i tam będą występy różnych artystów z różnych miejsc Polski.

Cały program festiwalu znajdziecie poniżej:

PIĄTEK 24.09

MCKiE „Dom Harcerza” II piętro

17:00 – Prezentacje filmów tanecznych/performatywnych w formule galeryjnej autorstwa: Anny Bajjou, TO-EN Butoh Company, Alicji Miszczor, Trio z Rio oraz Radosława Bajona

18:00 – Prezentacje na scenie:

Physical ArtHouse – Ukochany kraj, umiłowany kraj (Zielona Góra) Agnieszka Chmielnik – Dora Maar (Słupsk) Eliza Hołubowska – Umbra (Gryfino) Teatr Ruchu – Back Home (Świebodzin) Physical ArtHouse – Shells (Zielona Góra)

21:00 Spotkanie z publicznością „Taneczny after: Co u Was słychać” prowadzenie Marta Seredyńska

SOBOTA 25.09

MCKiE „Dom Harcerza” II piętro

12:00 – Taneczny „Speed Dating” prowadzenie Marta Seredyńska i Marek Zadłużny

17:00 – Prezentacje filmów tanecznych/performatywnych w formule galeryjnej autorstwa: Anny Bajjou, TO-EN Butoh Company, Alicji Miszczor, Trio z Rio oraz Radosława Bajona

18:00 – Prezentacje na scenie:

Iwona Wojnicka – Fisheye (Warszawa) Teatr Tańca EGO VU – Niestrojenie (Gryfino) Magdalena Pyzik Gliwicki Teatr Tańca – All.I.Did_You (Gliwice) Grupa Teatru Tańca – Parapurnam (Toruń) Małgorzata Kowalczyk Przestrzeń Ruchu – Somnambulizm (Tarnowskie Góry) Teatr Tańca Enza – Koniec Kontemplacji (Słupsk) Paweł Matyasik – Leave This Darkness (Zielona Góra)

21:00 Spotkanie z publicznością „Taneczny after: Po co ten Widz?” prowadzenie Marta Seredyńska