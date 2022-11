Ważny dzień dla Pracowni Urodynamiki i Uroterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Na oddział trafił specjalistyczny sprzęt do terapii oraz rehabilitacji dolnych dróg moczowych. Będzie on wykorzystywany podczas leczenia pacjentów Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Dokładniej – dzieci powyżej szóstego roku życia, które wciąż mają problem z utrzymaniem lub prawidłowym oddawaniem moczu.

Do pracowni trafiło urządzenie do elektrosymulacji oraz biofeedbacku wraz z oprzyrządowaniem oraz 12 przenośnymi dwukanałowymi elektrosymulatorami TENS. W jaki sposób sprzęty zostaną wykorzystane? To tłumaczy uroterapeutka Katarzyna Klikowicz.

Dzieci oraz rodzice na początku uczą się obsługi aparatu u nas na oddziale. Później sprzęt jest wypożyczany do domu na 6 tygodni. Terapia trwa około 2 godzin dziennie – rano i wieczorem. Jest to terapia bezbolesna. Dziecko może się w tym czasie normalnie bawić.

Jak podkreśla prof. Marcin Polok, kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii, z problemem nietrzymania moczu zmagają się nie tylko kilkuletnie dzieci, ale i nastolatkowie.

16 % dzieci do 5 roku życia moczy się w nocy, 9 % do 7 roku życia. A nawet 1% osób dorosłych. Jest to często problem ukrywany. Zarówno dzieci, jak i rodziców. Błąkają się oni po różnych ośrodkach i specjalistach, żeby docelowo trafić w końcu do nas.

Tym samym nasuwa się pytanie: skąd tego typu zaburzenia się biorą? To wyjaśnia prof. Marcin Zaniew, kierownik Klinicznego Oddziału Pediatrii.

Większość tych zaburzeń to są zaburzenia nabyte. Na przykład dziecko w fazie swojego rozwoju wyrabia sobie nieprawidłowe nawyki, choćby w postaci złej postawy podczas oddawania moczu. To się utrwala i stąd się biorą takie zaburzenia.

Co ważne – całkowity koszt sprzętu to ponad 60 tysięcy złotych. Pieniądze zostały pozyskane ze zbiórki, przeprowadzonej przez Stowarzyszenie “Warto jest Pomagać” z Grzegorzem Hryniewiczem na czele.

Zachęcaliśmy mieszkańców Zielonej Góry i okolic do przekazywania darowizn lub 1% podatku. Docelowo te pieniądze trafiają tutaj, są wydawane na potrzebny sprzęt. Wszystko dzięki darczyńcom.

Warto dodać, że w Polsce działa zaledwie kilka Pracowni Urodynamiki i Uroterapii. Zielonogórski ośrodek powstał w październiku ubiegłego roku.