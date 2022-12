Wigilia niejedno ma imię. My w Radiu Index zasiedliśmy do redakcyjnego stołu, w telewizyjnym studiu. Tam, gdzie najczęściej odpytywani są politycy, sportowcy oraz ludzie kultury, Kaja Rostkowska, Małgorzata Włodarczyk, Marcin Krzywicki, Roman Awiński, Artur Beling, Mateusz Kasperczyk i Maciej Noskowicz rozmawiali o świętach i zwyczajach w naszych domach.

Zwyczaje, przygotowania, prezenty i potrawy. W każdym domu różnią się od siebie. Kuchnia też bywa różna. Kaja Rostkowska, zastępca redaktora naczelnego mówiła, bez czego nie wyobrażają sobie świąt na Śląsku.

Makówki, to warstwy bułki pomoczonej w mleku, przekładane makiem. Podaje się to schłodzone. Moczka, to taka zupa piernikowa, bardzo słodki deser, który bardzo lubię. Mój tata przygotowuje tę potrawę znakomicie. Na wigilii jest u nas zupa grzybowa, nie ma barszczu, nie jemy też w ogóle pierogów.