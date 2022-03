Już od pierwszego dnia wojny uchodźcy uzyskują pomoc w naszym kraju. Organizowane są zbiórki pieniędzy i darów, zaś wolontariusze pomagają uchodźcom przystosować się do nowej sytuacji. Jak jednak wspierać pod kątem psychologicznym?

Psycholog Lena Kapravchuk podkreśla, że mentalność polska i ukraińska różnią się od siebie. Część uchodźców może więc uznać, że proponując im pomoc psychologiczną, uznajemy, że są słabsi.

Dlatego my musimy mieć do nich inne podejście do Ukraińców. Ukraińcy są bardzo otwartym narodem i ważne jest dla nich, żeby ktoś ich przytulił. To nie zawsze może być fizyczne, to może być emocjonalne. Że ty dajesz jakąś pomoc psychologiczną.