Dom Samotnej Matki szykuje się do przeprowadzki. Przeniesie się z ulicy Piaskowej na aleję Wojska Polskiego. Trwa właśnie remont pomieszczeń, które zajmą matki z dziećmi i kobiety w ciąży. Powstanie tam również Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie.

Obie placówki będzie prowadzić Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Dzięki temu poszerzy zakres pomocy dla dzieci i rodziców.

Będzie dom dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży. W drugiej części budynku, która jest jeszcze we wcześniejszym etapie budowy, będzie Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie i wszystkie działania, które prowadzimy. Czyli telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie, mediacje rodzinne, poradnictwo prawne, psychologiczne, spotkania z rodzicami. W tym nowym miejscu będziemy mogli zapraszać ich i prowadzić zajęcia z umiejętności wychowawczych. Chcemy również wprowadzić grupy wsparcia – MOPS wskazuje na taką potrzebę. Chcemy stworzyć też grupy pomocowe dla ojców samotnie wychowujących dzieci.

Połączenie Domu Samotnej Matki z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w jednym obiekcie sprawia, że podopieczni będą mogli dłużej korzystać z pomocy.

W OIK kobieta bądź osoba, która jest opiekunem prawnym dziecka, może przebywać z tym dzieckiem ustawowo 3 miesiące. Ale DSM to już 2 lata. Więc mamy naprawdę szersze możliwości, które przedłużają się z 3 miesięcy do 2 lat. Dla nas to wielka radość i nie możemy się już doczekać przeprowadzki.