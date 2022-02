Trudna sytuacja spowodowana wysokimi cenami nie ominęła zielonogórskiego schroniska dla zwierząt bezdomnych. OTOZ Animals – Schronisko Zielona Góra kolejny raz prosi o pomoc dla swoich podopiecznych.

Jak mówi Dawid Chabraszewski, zastępca kierownika zielonogórskiego schroniska, koszty wciąż się mnożą, ponieważ trafiają do nich psy i koty, które zostały porzucone i oprócz godnych warunków bytowych, potrzebują także opieki weterynaryjnej.

Co jest nam najbardziej pilne, to różnego rodzaju suplementy, karma specjalistyczna. Wiadomo, że tak jak jest u człowieka, tak samo jest u zwierzęcia – jesteś tym, co jesz. Więc dlatego też tutaj jak przenieśliśmy schronisko wprowadziliśmy karmy bytowe takie odpowiednie dla kotów i psów, tak żeby je utrzymywać w dobrej kondycji fizycznej i zdrowotnej.