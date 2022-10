Piotr Protasiewicz, jeszcze do niedawna kapitan Stelmetu Falubazu, a obecnie dyrektor sportowy, otrzymał zaszczytne wyróżnienie podczas Gali PGE Ekstraligi w Warszawie, która tradycyjnie podsumowała sezon.

47-latek otrzymał za całokształt dokonań sportowych statuetkę “Złotego Szczakiela”. Na scenie panu Piotrowi łamał się głos. Nam powiedział, że czuł olbrzymia dumę.

Cieszę się bardzo, bo niewiele osób mogło otrzymać tak zaszczytne wyróżnienie. To podsumowanie moich 31 lat startów. Mogą powiedzieć, że chyba sobie na to zasłużyłem i zapracowałem. Kawał mojego życia właśnie się kończy. Sezon zaczął się dla mnie fatalnie. Zmarła moja mama, mój najwierniejszy kibic, było mi bardzo ciężko. Decyzja o zakończeniu kariery była podjęta dużo wcześniej, jeszcze przed sezonem, ale taka jest kolej rzeczy. Każdy z zawodników musi się z tym liczyć. Myślę, że to był dobry moment.