Upał, susza doskwierają mieszkańcom naszego regionu, ale część lubuskich promów wznawia pracę. Na razie z ograniczeniami. Mowa o przeprawach w Brodach, Milsku i Pomorsku.

Te promy działają, choć z ograniczeniami. Cały czas nieczynna z powodu niskiego stanu Odry jest przeprawa w Połęcku. W sierpniu Brody i Milsko pływają od 5:00 do 20:00, zaś prom w Pomorsku w dni robocze od 5:00 do 22:00, zaś w weekendy i święta od 7:00 do 21:00.