To było 15 intensywnych miesięcy dla podopiecznych ośrodków aktywizujących bezdomnych mężczyzn Caritas w Zielonej Górze oraz Żukowicach. Placówka podsumowuje właśnie projekt pod hasłem “Razem”. Polegał on na uczeniu podopiecznych Caritas stolarki, ogrodnictwa oraz wekowania.

O szczegółach mówi Dominika Iwan, kierownik projektów Caritas na terenie naszej diecezji.

Rozwijaliśmy się, szkoliliśmy. W tym zbudowaliśmy dwa ogrody społeczne. Współpracowaliśmy z sąsiadami. W ramach projektów wsparliśmy ponad 200 osób, jest czym się chwalić. Dowoziliśmy nasze przetwory chociażby do samotnych seniorów z okolicy.

A to umożliwiło osobom w kryzysie bezdomności nie tylko wykazanie się efektami swojej pracy, ale także budowanie relacji społecznych.

Co potem za skutkowało między innymi, że do prac pielęgnacyjnych naszych ogrodów zgłaszali się także sąsiedzi. Podpowiadali co i jak uprawiać, kiedy rozsadzać. Poczuliśmy, że jesteśmy razem.