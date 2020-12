– Nie ma róży bez kolców, ale z Unii Europejskiej skorzystaliśmy wszyscy – mówił dziś w audycji Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki. Wczoraj miasto przyłączyło się do protestu samorządowców przeciwko działaniom rządu.

Na budynku urzędu miasta wczoraj podświetlono na niebiesko dwie litery – UE. Miało to być symboliczne zaakcentowanie miejsca Zielonej Góry w Unii Europejskiej.

To byłby największy błąd, jaki moglibyśmy popełnić jako państwo. To była kwestia pokazania, że Zielona Góra była, jest i dalej będzie w Unii Europejskiej. Dzięki wspólnocie skorzystaliśmy wszyscy jako Polacy. Unia ma też swoje wady, ale zdaje się, że nie ma róży bez kolców.

Prezydent podkreślił, że zarówno w Polsce, jak i w Europie potrzebna jest teraz stabilizacja. – Budżet powinien być przyjęty jak najszybciej – zaznaczył włodarz Zielonej Góry, przypominając, że to Polacy przed laty decydowali o wejściu do wspólnoty.

Do Unii Europejskiej przystępowaliśmy w formie referendum. To być może warto, jak ktoś ma takie zapędy, aby z tej wspólnoty wychodzić, ogłosić referendum i sprawdzić, czy chcemy być w UE, czy nie. Może warto taką próbę podjąć, bo to, co się dzieje jest nie do zaakceptowania dla mnie i nie tylko dla mnie. Jeżeli mówimy, że nie mamy problemu z praworządnością w kraju, to czemu mamy problem z przyjęciem tego budżetu?