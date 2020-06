Co z otwarciem basenu w CRS? Od wczoraj pytamy Was o to na portalu wZielonej.pl, pytaliśmy też Janusza Kubickiego w audycji Prezydent na 96 FM.

Przypomnijmy, MOSiR przymierza się do otwarcia pływalni w piątek, 26 czerwca, czyli dokładnie w dniu, w którym obiekt świętuje 10 lat istnienia. Tyle, że pływalnie w dobie koronawirusa to szereg obostrzeń, niejednokrotnie trudnych do egzekwowania, o czym na naszej antenie mówił Robert Jagiełowicz. Co o otwarciu basenu mówi Janusz Kubicki?

Jeżeli otworzymy, to przyjdą ci, którzy będą wyliczać, co jest zamknięte i będą pytać, za co płacą. Jesteśmy w sytuacji, że jak się nie odwrócimy, to dostaniemy klapsa. Są obostrzenia, wirus jeszcze nie ustąpił, a kampania troszkę rządzi się takim prawem, że kandydaci mniej o nim mówią i starają się nie przejmować. Wirus jednak wciąż jest.

Na ten temat wypowiadają się też nasi słuchacze. Pani Ewa pytała, czy otwarcie basenu nie jest zbyt optymistyczne w świetle wciąż poważnych liczb dotyczących zachorowań i śmiertelności w kraju.

Pamiętajmy, że każde ograniczenie, to też ograniczenie funkcjonowania gospodarki. Zamknięcie basenu to brak wpływów, a przecież tam też pracują ludzie. Ja mniej boję się tego, co się dzieje w Zielonej Górze. Bardziej boję się tego, że wszędzie jeździmy, bo się otworzyliśmy. Wirus pewnie się w końcu u nas pojawi, ale musimy się nauczyć z nim żyć.

Cały program do zobaczenia na portalu wZielonej.pl. W nim także m.in. o zbliżających się wyborach prezydenckich. Cały czas tez prowadzimy sondę na temat otwarcia basenu. Pytamy Was o zdanie. Znajdziecie ją w artykule poniżej.