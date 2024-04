W wyborach samorządowych głosuje się na ludzi, a nie na szyldy partyjne – uważa prezydent Janusz Kubicki, w ostatnim dniu kampanii wyborczej. O północy cisza wyborcza, a w niedzielę Polacy będą wybierać wójtów, burmistrzów, prezydentów i radnych.

Włodarz miasta był pytany o to, dlaczego zdecydował się wspierać dwa komitety wyborcze.

To są inne wybory niż te, które są partyjne. Ja chcę, żeby ludzie głosowali na ludzi, a nie na partie. Chciałbym, żeby te legitymacje partyjne zniknęły. Wspieram pomysły mówiące o okręgach jednomandatowych. Po co nam partie? 2050 nawiązuje do strategii rozwoju miasta do 2050 roku.