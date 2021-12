-Remont amfiteatru? Decyzja jest po stronie pani marszałek – mówił w audycji Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki. Włodarz Zielonej Góry przyznał na naszej antenie, że za środki unijnie można by wyremontować amfiteatr.

– Pani marszałek jest operatorem tych pieniędzy – stwierdził J. Kubicki.

Decyzja nie jest po mojej stronie, ale po stronie marszałek. Jeżeli pani marszałek zatwierdzi ten wniosek, który złożyliśmy, to będzie remont, jeśli odrzuci, to nie będzie remontu. Chodzi o środki unijne. Unia wspiera takie inicjatywy. Jeżeli będzie zgoda, to my chętnie skorzystamy i wyremontujemy amfiteatr.