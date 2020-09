To będzie kolejny trudny rok dla oświaty. Szkoły muszą sprostać wymaganiom, jakie narzuca im sytuacja epidemiologiczna. – Ale staraliśmy się zrobić wszystko, żeby i dyrektorzy, i wszystkie budynki były do tego przygotowane – powiedział Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Ukoronowaniem tych wysiłków była miejska inauguracja roku szkolnego, która odbyła się w Zespole Edukacyjnym nr 6 w Przylepie.

Jarosław Skorulski przyznaje, że skuteczność zasad, jakie wprowadziły szkoły w związku z epidemią, będzie znana dopiero, gdy rok szkolny rozpocznie się na dobre.

Kiedy przyjdą uczniowie, kiedy przyjdzie cała kadra nauczycielska, wtedy będziemy się zastanawiali, czy te wszystkie procedury, które były opracowane, są skuteczne, są dobre. My możemy tylko powiedzieć, że robiliśmy wszystko, żeby dzieci czuły się w szkole bezpieczne i żeby rodzice, oddając dzieci do zielonogórskich szkół i przedszkoli, mieli przeświadczenie, że trafiają one do bezpiecznej przestrzeni.