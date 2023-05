Zielonogórscy policjanci zatrzymali 32-latka, który posiadał przy sobie amfetaminę, wagę i kilka tysięcy złotych.

Skuteczny pościg pieszy za podejrzanym zarejestrowała kamera monitoringu. Mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających.

Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, jednakże 32-latek będzie odpowiadał w warunkach recydywy, dlatego może mu grozić kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.