Stowarzyszenie “Warto jest pomagać” kolejny rok chwali się ponad milionowym wpływem na konto organizacji. Pieniądze pochodzą od darczyńców, którzy postanowili przekazać na rzecz stowarzyszenia 1% podatku za rok 2020.

Wysoka kwota to też wysoka pozycja. W skali kraju zielonogórskie stowarzyszenie zajęło 95 miejsce na tle 900 instytucji o podobnej działalności. W lubuskiem “Warto jest pomagać” to lider. Mówi Grzegorz Hryniewicz, prezes stowarzyszenia.

Jest to kwota ponad 1 mln 270 tys. złotych. Czyli blisko 200 tys. więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że cały czas państwo nam ufacie i wspomagacie naszych podopiecznych. A tych mamy obecnie 220.

Na co pieniądze z 1% podatku są przeznaczane? Lista jest długa.

Są to ważne pieniążki, ponieważ trafiają one bezpośrednio na subkonta naszych podopiecznych. Pozwalają one na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji czy też opłacenie dojazdów.