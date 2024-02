Metropolia Zielona Góra – z takim hasłem PiS chce powalczyć o głosy podczas wiosennych wyborów samorządowych. Co się za nim kryje? Przede wszystkim silny rozwój – mówi Grzegorz Maćkowiak, kandydat PiS na prezydenta miasta Zielona Góra.

Według Maćkowiaka konieczne jest zaproponowanie przyszłościowego modelu. Potrzebni są więc inwestorzy z najbardziej rozwojowych branży.

To są półprzewodniki, komputery kwantowe. Komunikacja szeroko rozumiana. Ta branża się dziś rozwija i dlaczego Zielona Góra miałaby nie wziąć udziału w tym wyścigu? Jeżeli my zdefiniujemy swoją wizję i strategię na przyszłość, to przedstawimy się także jako wiarygodny partner i miejsce, w którym myśli się o przyszłości.