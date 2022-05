„Czy w miejskich spółkach można w najbliższym czasie spodziewać się podwyżek?” – takie oto pytanie postawił w audycji „Prezydent na 96 FM” nasz słuchacz, pan Adam.

Podwyżki w dobie rosnącej inflacji to temat obecny w wielu polskich samorządach, zielonogórski nie jest wyjątkiem. Co na to prezydent Janusz Kubicki?

Janusz Kubicki dodaje, że o kompromis miasta ze związkami zawodowymi zielonogórskich spółek miejskich będzie bardzo trudno.

Jeśli macie pytanie do prezydenta, dzwońcie do nas w każdą środę o 12.30 pod numer telefonu – 68-326-96-96 lub piszcie prezydent@wzielonej.pl.