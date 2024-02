Zielonogórscy policjanci z wydziału kryminalnego namierzyli i zatrzymali w ciągu zaledwie kilku godzin trzech mężczyzn podejrzanych o napaść na kierowcę taksówki.

Dzięki materiałowi dowodowemu zebranemu następnie przez śledczych, sąd aresztował wszystkich mężczyzn na 3 miesiące. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze. Mężczyźni podczas napadu zabrali pieniądze w kwocie 100 złotych, telefon komórkowy i wideo rejestrator samochodowy.

Zatrzymani to młodzi mężczyźni w wieku 20 – 23-lata, mieszkańcy gminy Zielona Góra i powiatu krośnieńskiego. Dodatkowo jeden z nich, 21-latek okazał się osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze do odbycia kary pozbawienia wolności. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: zielonogórska policja